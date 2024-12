Reggina: Trocini punta sull’entusiasmo. Attesa per difensore e attaccante

Fondamentale il recupero di Porcino, attese notizie dall'infermeria per Renelus

Trocini spera di ritrovare l’entusiasmo della gente che lui conosce bene, ritenuto fondamentale anche per la conquista di quei punti che servono, con l’obiettivo di ridurre prima e poi colmare il distacco dalla capolista Siracusa. La sosta imposta precedentemente dal rinvio della partita con il Favara ha consentito al tecnico di recuperare elementi troppo importanti per questo organico come Porcino e Laaribi, oltre a ritrovarsi un Barillà in una condizione fisica migliore.

Al rientro, invece, dalle brevi vacanze natalizie spera di riavere anche Renelus, fermatosi per un problema muscolare, mentre per quello che riguarda Dall’Oglio ormai si tratta solamente di un recupero atletico, visto che il centrocampista è rimasto fermo per lungo tempo ed è parecchio indietro.

Il campionato ripartirà con l’incontro casalingo contro la Nuova Igea il 5 gennaio, sarà la prima di ritorno e nel frattempo avrà aperto i battenti il calciomercato dei professionisti. La Reggina cerca un difensore e un attaccante come priorità, ma ha già fatto sapere a più riprese e con diversi protagonisti che gli innesti dovranno consentire un salto di qualità e che nessuno verrà preso solo per aumentare il numero di calciatori in organico.

Si parla da settimane di Cadili, difensore del Sorrento, ma fino a quando non ci sarà nero su bianco non può ritenersi un giocatore amaranto, anche perchè su di lui ci sono diverse squadre. L’operazione attaccante potrebbe essere più complicata. Sappiamo che sono almeno tre i profili individuati, ma come spesso accade, dovranno incastrarsi una serie di situazioni prima di arrivare alla conclusione della trattativa. Il dato certo è che servono entrambi.