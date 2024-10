Reggio, Milia (FI): ‘Non si fa il Consiglio comunale da mesi, ignorate le nostre convocazioni’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Milia, capogruppo del partito di Forza Italia:

Lo avevamo denunciato come Forza Italia, la maggioranza cosi come fece con il primo consiglio comunale ad inizio anno, non convoca l’assemblea da mesi, abbiamo presentato degli ordini del giorno come cdx che sistematicamente, nonostante lo statuto imponga la convocazione entro 20 giorni, sono stati ignorati.

L’ultimo in ordine temporale, presentato il 7 maggio, è quello che prevede un Consiglio comunale aperto per quanto riguarda i lavori di Piazza De Nava, sarebbe stato infatti opportuno, cosi come avevamo detto in diverse occasioni, coinvolgere la cittadinanza, gli storici e tutti i reggini che in merito a questa decisione si erano tanto confrontati. Confronto che, come al solito, non è potuto avvenire nell’aula che dovrebbe rappresentarli e con il primo cittadino che ormai sembra essersi dato alla macchia.