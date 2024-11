Federmoda Reggio Calabria propone una due giorni di moda alla Provincia

Un weekend dedicato all’alta moda donna, uomo e bambino ma anche casual, sposa e cerimonia.

Federmoda Reggio Calabria si presenta con una due giorni, organizzata in collaborazione con la Confcommercio, e lo farà nel salone “Mons. Ferro” della Provincia.

Sabato 12 e domenica 13 grazie alla collaborazione tra gli imprenditori, per la prima volta, a Reggio Calabria, verrà proposto un format mirato a esaltare l’eccellenza italiana con una selezione di prodotti che sappiano coniugare la mission dell’iniziativa: mettere in vetrina il valore della cultura del fare, del bello.

«Creeremo una vetrina comune per far conoscere alla città Federmoda e il gruppo di lavoro con l’obiettivo di dare valore al settore moda e offrire l’opportunità alle imprese di essere più competitive – ha spiegato Paolo Destefano, Presidente del gruppo Giovani imprenditori Federmoda Reggio Calabria – Vogliamo rilanciare la boutique con i suoi annessi punti di forza: fedeltà, affidabilità, qualità e non da meno rapporto rivenditore-cliente».

Una grande opportunità per le imprese del territorio di farsi conoscere e per gli utenti che, in un’unica location, potranno trovare le aziende più rappresentative del settore. «Una due giorni che sarà il punto di partenza anche per la pianificazione di “Reggio al Centro”, il Centro commerciale naturale presentato nei giorni scorsi – ha aggiunto Destefano -. Vogliamo combattere la desertificazione del centro quanto lo smisurato affermarsi della grande distribuzione. Il Corso Garibaldi deve tornare ad essere il salotto della città».

La due giorni rispetterà i seguenti orari: Mattina dalle 10:00 alle 12:30 Pomeriggio dalle 17:00 alle 21:30