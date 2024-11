Fedez e J-Ax in concerto a Reggio Calabria

J-Ax e Fedez annunciano oggi il Tour 2017 che li vedrà salire sul palco insieme, per la prima volta, nei palasport d’Italia. L’inizio della tournée, prevista a marzo, sarà anticipata dalla pubblicazione del nuovo album che uscirà a gennaio 2017, distribuito da Sony Music.

Dopo il successo estivo con la hit, cinque dischi di platino, Vorrei Ma Non Posto, J-Ax e Fedez sono pronti a portare i loro grandi successi del passato e gli inediti, scritti a quattro mani, in giro per l’Italia, con uno straordinario tour nei palasport delle principali città italiane.

Il tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia, partirà da Torino l’11 marzo e chiuderà a Milano il 10 aprile, passando per le maggiori città italiane.

Unica tappa in Calabria il 3 aprile alle ore 21.00 al Palacalafiore di Reggio, organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna (tel. 0968441888 www.ruggeropgna.it).

11 Marzo – Torino Pala Alpitour

13 Marzo – Bologna Unipol Arena

15 Marzo – Firenze Nelson Mandela Forum

18 Marzo – Roma Palalottomatica

28 Marzo – Napoli Palapartenope

31 Marzo – Acireale Pal’Art Hotel

3 Aprile – Reggio Calabria Palacalafiore

5 Aprile – Bari Palaflorio

7 Aprile – Padova Kioene Arena

8 Aprile – Conegliano Zoppas Arena

10 Aprile – Milano Mediolanum Forum

I biglietti saranno disponibili da domani, venerdì 30 settembre, dalle ore 14.00 online su Ticketone e dal 3 ottobre in tutti i punti vendita.