Fedralog: ‘Fermo dei Tir in Calabria fino al 27 ottobre’

Lo ha dichiarato dall’ANSA il referente della Calabria di Fedralog Mario Pansini commentando l’incontro avvenuto questo pomeriggio in Prefettura a Milano.

La federazione dichiara di “non ritenersi soddisfatta perché all’esito del confronto non sono emersi nuovi impegni da parte del governo se non lo sblocco di risorse già in precedenza stanziate, somme del 2025 che aspettavamo da mesi”, ha aggiunto.

“Unica novità – ha spiegato Pansini – sono gli ulteriori 60 milioni relativi alle mensilità di settembre e ottobre, che però una volta assegnate non riusciranno nemmeno a coprire il costo del gasolio”.