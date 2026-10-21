Fedralog: ‘Fermo dei Tir in Calabria fino al 27 ottobre’
Federazione "non soddisfatta" dall'esito del confronto in Prefettura a Milano: "Salvini dovrà comunicarci quali impegni intende intraprendere per il settore"
21 Ottobre 2026 - 08:59 | Comunicato stampa
“Continueremo con il fermo fino al 27 ottobre, quando il ministro Salvini dovrà comunicarci quali soluzioni o impegni intende intraprendere per il settore dell’autotrasporto”.
Lo ha dichiarato dall’ANSA il referente della Calabria di Fedralog Mario Pansini commentando l’incontro avvenuto questo pomeriggio in Prefettura a Milano.
La federazione dichiara di “non ritenersi soddisfatta perché all’esito del confronto non sono emersi nuovi impegni da parte del governo se non lo sblocco di risorse già in precedenza stanziate, somme del 2025 che aspettavamo da mesi”, ha aggiunto.
“Unica novità – ha spiegato Pansini – sono gli ulteriori 60 milioni relativi alle mensilità di settembre e ottobre, che però una volta assegnate non riusciranno nemmeno a coprire il costo del gasolio”.
Fonte: Ansa Calabria