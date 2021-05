Feliccisima sera, Pio e Amedeo conquistano anche Spirlì: 'Il gusto dell'eccesso'

Tra i tanti messaggi istituzionali, il Presidente della Regione Calabria, si è lasciato andare ad un messaggio riguardante il mondo dello spettacolo. Spirlì, pochi minuti fa, ha rivolto i suoi complimenti al duo comico che, nelle ultime settimane è tornato alla ribalta, portando tantissimi sorrisi nelle case degli italiani: si tratta di Pio e Amedeo.

Felicissima sera ed il successo di Pio e Amedeo

Felicissima sera è un varietà televisivo italiano andato in onda con la prima edizione in prima serata su Canale 5, dal 16 al 30 aprile 2021, ideato e condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Prima di questo, i due comici, però, sono divenuti famosi grazie ad Emigratis ed anche ai "cori da stadio dei vip" andati in onda a Le Iene.

Pio e Amedeo con i loro sketch, il loro modo unico di mettere il Sud in ogni parole, di raccontare la vita anche in modo molto personale, hanno conquistato non solo gli italiani, ma anche il presidente della Regione Calabria.

Il commento del Presidente Spirlì

"Ecco cosa intendo, quando parlo di grande e colta satira. Pio e Amedeo, il gusto dell’eccesso".

È questo che ha scritto su Facebook il Presidente Nino Spirlì. I racconti di Pio e Amedeo, la costruzione del loro show ed il modo di tenere il pubblico incollato alla televisione hanno, evidentemente, incontrato il favore del facente funzioni che, prima ancora di essere un politico, era un uomo di spettacolo.