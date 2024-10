Feralpisalò: Pasini: ‘Decisiva la posizione. Per qualcuno era un buon piazzamento..’

Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente Giuseppe Pasini nella sala stampa dello stadio Nereo Rocco dopo la sconfitta subìta sul campo della Triestina:

“È ovviamente un peccato uscire adesso. La Triestina è una buona squadra, congratulazioni. Anche se non ha dimostrato un distacco così netto per potenzialità dai miei leoni del Garda.

Tuttavia ai playoff bisogna arrivare al meglio, sono una roulette ed è per questo che ho sempre ripetuto durante la regular season che avremmo dovuto finire il campionato in una posizione in classifica migliore.

Il terzo ma anche il secondo posto erano alla nostra portata. Non lo dicevo per voler esagerare o per mia ambizione personale, ma perché so bene quello che dico: la Feralpisalò era stata costruita in un certo modo. A qualcuno in società però questo messaggio non è arrivato a dovere, non sono stato sempre ascoltato e ho sentito anche dire che il quarto posto era comunque una buon piazzamento…

Ci riproveremo il prossimo anno. Zenoni e le altre scelte? Ci troveremo nei prossimi giorni e discuteremo a 360 gradi”.

foto sito ufficiale feralpisalò.it