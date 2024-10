Operatore manutenzione: Ferrovie dello Stato cerca personale anche a Reggio

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire nel ruolo di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. presso le strutture societarie con sedi di lavoro presenti nell’ambito di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (di seguito DOIT).

Attività del ruolo:

Il ruolo prevede attività pratico/operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie.

Per conoscere un nostro Operatore Specializzato della Manutenzione dell’Infrastruttura, CLICCA QUI.

Requisiti richiesti:

Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento *

Diploma di scuola secondaria superiore ad ambito Tecnico: meccanica, meccatronica ed energia, costruzione, ambiente e territorio, geometra, trasporti e logistica, manutenzione e assistenza tecnica *

Patente B *

Possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo (la verifica dei requisiti fisici previsti per la ricerca è parte integrante dell’iter di selezione).

A riguardo ti informiamo che dal corrente anno è stato effettuato un aggiornamento dei requisiti fisici, relativi all’acutezza visiva. Per conoscere i nuovi parametri clicca qui nota ANSF.

Requisiti preferenziali:

Residenza nelle province di:

Per DOIT AN: CH, AQ, PE, TE, PG, RI, AN, AP, FM, MC, PU *

Per DOIT BA: BA, BT, BR, FG, LE, MT, PZ, TA *

Per DOIT BO: BO, FE, FC, LO, MO, PR, PC, RA, RE, RN *

Per DOIT CA: SS, OR, NU, CA, SU *

Per DOIT FI: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PT, PO, SI, TR *

Per DOIT GE: GE, IM, SV, SP *

Per DOIT MI: BG, BS, CO, CR, LC, MI, MB, PV, SO, VA, VB *

Per DOIT NA: AV, BN, CB, CE, IS, NA *

Per DOIT RM: FR, LT, RM, VT *

Per DOIT TO: TO, AO, AT, AL, CN, VC, NO, BI *

Per DOIT VE: BL, TV, PD, VE, RO *

Per DOIT VR: MN, TN, VR, VI, *

Per DOIT PA: PA, AG, CL, CT, EN, ME, RG, SR, TP *

Per DOIT RC: CZ, CS, KR, RC, SA, VV *

Per DOIT TS: TS, UD, GO, PN *

* da inserire nelle apposite sezioni del form online

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dell’annuncio, ad eccezione del requisito della patente B che deve essere presente alla data di assunzione.

Il colloquio tecnico verterà su competenze /conoscenze scolastiche di base e del ragionamento applicato a problemi tecnici.

Completano il profilo capacità di tensione al risultato, iniziativa, miglioramento continuo, teamworking ed integration.

Sede: ambiti territoriali delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (DOIT).

L’inserimento avverrà con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Cosa offriamo? assunzione come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi.

Se sei in possesso dei requisiti richiesti, seleziona questa offerta e candidati entro il 25 gennaio 2023.