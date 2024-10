Festa della Madonna, Falcomatà: “Manteniamo anche durante l’anno lo spirito delle Feste Mariane”

Sono le parole del Sindaco Falcomatà durante la processione della Madonna Consolatrice di questa mattina a Reggio Calabria.

“E’ un momento di fede, di speranza, di festa e cultura e di straordinaria partecipazione. Non basta però affidarsi alla Madonna, dobbiamo avere la capacità di mantenere lo spirito delle Feste Mariane per l’intero anno. Uno spirito nel quale ognuno vive il proprio impegno in città non come spettatore ma come protagonista. Ognuno deve fare la propria parte. Ci deve essere una rivoluzione culturale ed i cittadini devono fare la propria parte. E’ importante che la magia che si crea in questi giorni possa mantenersi per tutto il resto dell’anno. Questa città la possiamo ricoprire d’oro ma senza l’aiuto dei cittadini non andiamo da nessuna parte. I cittadini devono essere pienamente convinti del cambiamento in atto”.