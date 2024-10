Festa di fine scuola all’Oasi Village: gli studenti reggini celebrano il primo traguardo

di Beniamino Strani – Sabato 9 giugno all’Oasi Village, si respirava un’atmosfera che Venditti intitolerebbe ‘Questa notte è ancora nostra’.

Ed era proprio una notte di tutti: studenti che festeggiavano la fine dell’anno scolastico, e soprattutto quelli di 5°, che celebravano un traguardo importante, incrociando le dita per l’ultimo step degli esami. Finire il liceo è una bella responsabilità, perché in pochi mesi bisogna riuscire a identificarsi in un percorso universitario, o affacciarsi al mondo lavorativo. Lo sanno bene i rappresentanti degli Istituti che hanno partecipato all’evento ‘Summer School PROM 3.0’, intervistati ai nostri microfoni. A loro abbiamo chiesto informazioni sulla gita scolastica e l’alternanza scuola-lavoro, per comprendere quanto gli Istituti di Reggio siano in grado di rapportare i giovani al lavoro, e al mondo nella sua pienezza.

Vittorio Mafrici e Guido Laganà -Liceo Scientifico Leonardo da Vinci:

“Quest’anno siamo andati ad Atene. La nostra scuola ci ha introdotti nel mondo lavorativo grazie ad alcune attività in collaborazione con l’Università degli Studi ‘Mediterranea’. Ci siamo soffermati specialmente sull’architettura, studiando le metodologie di nascita di un’azienda. Al Vinci si respira un forte senso di appartenenza, perciò forma prima persone, poi studenti”.

Francesco Colavito – Liceo Statale Tommaso Gullì:

“La mia scuola è di ritorno da una crociera nel Mediterraneo. Personalmente io ho avuto un’esperienza in uno studio radiofonico, che mi ha fatto capire quanta fatica e impegno ci siano anche dietro gesti apparentemente più semplici. Anche noi abbiamo collaborato con varie università anche fuori Reggio, come la IULM o la LUISS”.

Giovanni Panella– ITE Raffaele Piria:

“Anche noi siamo stati in crociera nel Mediterraneo. Secondo me oggi il mondo dell’economia è prolifico e stimolante, e la mia scuola ti consente di ricevere solide basi per entrarvi. Il Piria quest’anno si è impegnato per l’alternanza su vari ambiti: sport con la Viola e la Reggina, ospedale con il Morelli, studi commercialistici e aziende come Caffè Mauro”.

Vincenzo Scoglio– Istituto Augusto Righi:

“Anche la nostra scuola ci ha portati in giro per il Mediterraneo. Noi abbiamo conosciuto il mondo del lavoro grazie non solo ad attività presso vari studi di geometri, ma anche all’aeroporto. Qui abbiamo davvero messo in pratica le nostre conoscenze”.

Giovanni Muro– Istituto Tecnico Panella-Vallauri:

“La nostra alternanza si è svolta in varie aziende di meccanica elettronica. Come studenti dobbiamo molto alla preside, che con la sua caparbietà è riuscita ad innovare e stimolare al meglio la nostra scuola”.

Sara Gioia– Liceo Classico Tommaso Campanella:

“Noi siamo stati a Budapest e Vienna. E’ all’ospedale Riuniti che abbiamo conosciuto il mondo del lavoro: siamo stati divisi in 5 gruppi, con delle mansioni di aiuto e di assistenza al personale ospedaliero. E’ stato così formativo che molti studenti hanno deciso di intraprendere gli studi di Medicina”.

Rossella Minniti– Liceo Artistico Mattia Preti

“Oltre a visitare il Portogallo, quest’anno è stato davvero entusiasmante per la collaborazione con il Palazzo della Cultura, dove abbiamo progettato e creato alcuni infissi”.

Sentendo le loro testimonianze, è possibile credere che l’istruzione della nostra città sia davvero in prima linea per garantire un bagaglio di esperienze reali e utili. CityNow.it fa un ‘in bocca al lupo’ a tutti gli studenti per gli esami, augurandoci che ognuno di loro possa essere felice del proprio lavoro.