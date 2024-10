Reggio, Festa Madonna 2024: il calendario liturgico

La festa che i fedeli attendono tutto l’anno, a Reggio Calabria, sta per iniziare. Ecco il calendario liturgico, con tutti gli appuntamenti in programma per celebrare la Madonna della Consolazione, Patrona della città.

La messa presieduta da monsignor Nunnari e la “discesa”

Dopo una notte di veglia e preghiera, alle 6.30 di sabato 14 settembre, l’arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, monsignor Salvatore Nunnari, presiederà l’Eucaristia.

Alle 8 inizierà la discesa del quadro verso piazza della Consegna, dove alle 9.30 la venerata effigie sarà consegnata dai padri cappuccini all’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, che la custodirà fino alla prima domenica dopo la festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, giorno in cui il quadro tornerà all’Eremo (24 novembre).

Dopo la consegna dell’icona, la processione proseguirà come di consueto lungo il corso Garibaldi e l’arrivo in Cattedrale è previsto per le 11.30 circa.

Le celebrazioni eucaristiche in Cattedrale

In Duomo, nel pomeriggio di sabato, saranno celebrate due Messe:

alle 17 si svolgerà il pellegrinaggio mariano dell’Unitalsi;

alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia, presieduta dall’arcivescovo emerito, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini.

Domenica 15 settembre, dopo le Messe delle 7.30 e delle 9, l’arcivescovo Morrone presiederà in Cattedrale la liturgia pontificale alle 11. Poi, nel pomeriggio, le Messe saranno alle 17 (presiederà l’arcivescovo emerito Vittorio Luigi Mondello) e alle 19 (presiederà l’arcivescovo ordinario militare d’Italia monsignor Santo Marcianò).

Lunedì 16 le Messe saranno celebrate alle 7.30, 8.30, 9.30 e 10.30; quest’ultima celebrazione sarà animata dalla comunità del Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria.

Alle 18, sempre nella Cattedrale, l’arcivescovo metropolita Morrone presiederà i Vespri della solennità di Maria, Madre della Consolazione, cui seguirà alle 19 un momento mariano di meditazione spirituale e musicale.

Martedì la consegna il Pontificale e la processione per le vie del centro storico

Martedì 17 è il giorno della solennità della Madonna della Consolazione. In Duomo, dopo le Messe delle 7 e delle 8, si svolgerà la tradizionale e secolare offerta del cero votivo da parte del comune di Reggio Calabria e la liturgia pontificale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone: l’appuntamento è alle 10.

È uno fra i momenti più attesi legati alla tradizione e devozione mariane che simboleggia il legame della città alla sua patrona. In serata, alle 18, avrà inizio la consueta processione della Madonna della Consolazione per le vie del centro cittadino.

L’effigie della Madonna della Consolazione uscirà dal Duomo alle 18 per farvi rientro alle 20 circa. In Cattedrale resterà fino a domenica 24 novembre, giorno in cui è prevista la risalita in processione presso il Santuario dell’Eremo.