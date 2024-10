L’omaggio alla Patrona di Reggio del maestro Lo Giudice, “Re della torta della nonna”

“Un atto dovuto per celebrare la solennità della nostra Patrona, madre e vera protettrice", le parole di Lo Giudice

Ha dedicato tutta la sua vita alla pasticceria, a creare ogni giorno dolci buonissimi per la città dove è nato e cresciuto e oggi, fa suo il titolo di “re della torta della nonna”. Giovanni Lo Giudice con le sue gustose bontà di alta pasticceria conquista grandi e bambini e, proprio con un dolce intramontabile, caratterizzato da una frolla croccante e tantissima crema aromatizzata leggermente al limone, è riuscito a perfezionare una ricetta classica nell’impasto e nell’estetica rendendo la sua torta della nonna unica, un vero must della pasticceria italiana.

A pochi passi dal salotto buono della città, il laboratorio del maestro Giovanni è la sua seconda casa ed è lì che fantasia, creatività e passione si fondono per creare poi, prelibatezze eccellenti e molto raffinate che rispecchiano anche la storia e la tradizione di Reggio.

Per le feste mariane infatti, il pasticcere ha realizzato una torta della nonna con l’effigie della Madonna della Consolazione, “un atto dovuto per celebrare la solennità della nostra Patrona, madre e vera protettrice alla quale appellarsi, chiedere grazie, offrire voti – afferma Giovanni -. Come ogni settore, anche quello della pasticceria deve stare al passo con i tempi ed essere capace di dettare mode e tendenze. La mia torta della nonna rispecchia un po’ tutto questo: mantiene la sua classicità, ma punta sempre alla perfezione”.



Il “guru” dell’arte pasticcera, il cui nome è sinonimo di eccellenza, qualità e dolcezza assoluta, non ha paura dell’avanguardia perché le sue creazioni non temono confronti. Precisione e rigore sono parole d’ordine per il maître pâtissier e raccontano molto della sua vita e dei suoi dolci.

Il nostro illustre concittadino meriterebbe forse qualche riconoscimento in più a livello nazionale per un percorso che viene da molto lontano, frutto di un lavoro ricco di sacrifici, passione e dedizione che ha coltivato grazie anche al sostegno della sua compagna di vita Angela e ai membri del suo staff che lo supportano quotidianamente, nella creazione di bontà apprezzate dal Belpaese e non solo.