Festa Madonna a Reggio, salve le bancarelle: c’è l’accordo

Bancarelle Festa Madonna, fumata bianca. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, è stata trovata una intesa tra i fieristi e il Comune.

A denunciare la mancanza di programmazione dell’amministrazione comunale era stato Salvatore Alessandria, presidente regionale ‘Fiere, Feste e Sagre’ Ana-Ugl, sul piede di guerra per la mancanza di certezze, a soli sette giorni dall’inizio della Festa patronale.

“Da tantissimi anni partecipiamo in giro per la Calabria a fiere e feste. Portiamo ricchezza ed entusiasmo in molte città e e siamo sempre stati accolti dalle varie amministrazioni con attenzione e ascolto.

Dispiace dover evidenziare però, come a Reggio Calabria la situazione sia molto differente. Non abbiamo mai avuto un dialogo con il sindaco Falcomatà ma solo con l’assessore La Nucara che sta cercando in qualche modo di aiutarci ma la politica è stata sempre assente”.