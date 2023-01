Festa della Polizia Locale a Reggio, Brunetti: 'Nuova linfa entro il 2023'

Lo ha detto il sindaco f.f. Paolo Brunetti a margine delle celebrazioni che si sono tenute, questa mattina, a palazzo Alvaro e che sono poi proseguite lungo le vie del centro città.

“Non possiamo non rivolgere un sentito grazie a tutti gli uomini ed a tutte le donne che lavorano in una situazione difficile, ma che ogni giorno prestano il loro servizio per il bene della collettività. Fare il vigile urbano a Reggio Calabria non è facile. Abbiamo assunto l’impegno di dare nuova linfa al nostro comando, contiamo di farlo entro il 2023”.