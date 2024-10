Festival ‘Città di Palmi’ presenta il laboratorio di scrittura della Scuola Holden

Dal 12 al 14 aprile la Scuola Holden di Torino organizzerà, in collaborazione con il Festival Nazionale di Diritto e Letteratura “Città di Palmi”, Atmosfere e mondi: le parole attraverso i cinque sensi, un laboratorio di scrittura con Elena Giorgiana Mirabelli.

Si tratta di una partnership prestigiosa, una novità dell’edizione 2019 del Festival con la quale la manifestazione allarga ancor più i propri confini, aprendosi al vasto mondo degli amanti della lettura ed agli aspiranti scrittori.

La scrittura si nutre di emozioni e di atmosfere, di toni calibrati e spostamenti semantici. Ci commuove e ci permette di viaggiare nello spazio e nel tempo, di ritornare a vedere ciò che è accaduto o di riviverlo come se fosse la prima volta.

Ogni volta che ci si mette a scrivere bisogna anche compiere un viaggio attraverso i cinque sensi: per creare mondi e giocare con l’immaginazione, il corpo dello scrittore viene chiamato in causa ed entra a far parte della storia.

Durante questo laboratorio, quindi, si entrerà in contatto con la propria emotività, le proprie percezioni, il proprio vissuto. In classe si parlerà di ambiente, di personaggi, di dialogo, e si faranno esercizi perché ogni partecipante possa individuare la sua personale modalità di espressione. Questo breve ma intenso viaggio servirà perché ognuno possa costruirsi una “cassetta degli attrezzi”, con tutti gli strumenti narrativi di cui ha bisogno per poter scrivere la sua storia.

Le lezioni si terranno in occasione della VI edizione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura nella suggestiva cornice di Villa Repaci a Palmi, luogo che rappresenta il connubio tra natura e poetica, e che il comune palmese vuole rendere fulcro della vita cittadina, anche partendo da questa iniziativa.

PROGRAMMA

Gli orari previsti sono: venerdì 12 aprile dalle 15 alle 18; sabato 13 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; domenica 14 aprile dalle 10 alle 13.

Per partecipare basta iscriversi sul sito scuolaholden.it entro il 31 marzo. Il laboratorio costa 190 euro, ed è aperto a un massimo di 20 partecipanti. Per maggiori informazioni si può scrivere a corsi@scuolaholden.it.

La collaborazione tra la più prestigiosa scuola di scrittura italiana, diretta da Alessandro Baricco, ed il più importante Festival nazionale in materia di diritto e letteratura avviene all’insegna di un comune obiettivo: come recita il sito della Scuola, “colmare il ritardo imperdonabile che l’umanesimo ha accumulato rispetto al presente”.