“Festival della Scienza”, presente anche la Volley Tonno Callipo

Alla manifestazione ideata dal Liceo Scientifico “G. Berto” parteciperà anche la Volley Tonno Callipo

Il progetto “Festival della Scienza” del Liceo Scientifico Giuseppe Berto , voluto dalla preside Caterina Calabrese e dal corpo docente, avrà luogo nella sede scolastica il 9 – 10- 11 Maggio.

La motivazione principale che ha portato alla ideazione del festival è quella di divulgare e approfondire le diverse attività scientifiche, empiriche ed umanistiche , oggetto della manifestazione. Per un’ottimale realizzazione dell’evento, la scuola metterà a disposizione degli istituti partecipanti i laboratori ed i materiali necessari.

Il festival della scienza, motivo di lustro per l’istituto e per la provincia, vede come protagonisti gli studenti, non solo vibonesi ma di tutta la regione. Numerosi saranno i convegni e le dimostrazioni empiriche che si svolgeranno nell’arco delle tre giornate grazie alla partecipazione di enti ,aziende ed associazioni regionali prestigiose.

Al termine del festival avrà luogo la consegna di un premio, indirizzato ad ex alunni del liceo scientifico “Giuseppe Berto” che si sono distinti in ambito accademico e professionale. Il nome del premio è stato scelto per mezzo di un concorso indetto per gli studenti del liceo stesso e il vincitore è stato “Sapere Aude”, ideato da Giovanni Diano, alunno della classe 5G, a cui si deve anche la realizzazione del logo.

L’istituto vibonese vanta anche un indirizzo sportivo, che avrà un ruolo di prim’ordine nella buona riuscita dell’evento, attraverso un torneo di pallavolo, con la preziosa collaborazione della squadra militante del campionato di serie A, Tonno Callipo.