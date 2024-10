Festival Euromediterraneo di Altomonte – Nuova data per Gene Gnocchi

Una nuova data per lo spettacolo di Gene Gnocchi “Sconcerto Rock”. Si terrà domenica 26 agosto, alle ore 21.30 al Teatro Belluscio, lo spettacolo con il popolare comico di Fidenza inizialmente previsto per mercoledì 22 agosto ma doverosamente rinviato per il lutto regionale proclamato alla luce della tragedia avvenuta nel Comune di Civita nelle gole del Raganello.

“Sconcerto Rock”, che andrà in scena domenica 26 agosto alle 21.30 con ingresso gratuito, fa parte del cartellone della trentunesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, messo in piedi dal commissario prefettizio al Comune di Altomonte il prefetto Eufemia Tarsia e dal direttore artistico Antonio Blandi, che per l’edizione 2018 ha scelto come tema i “Paesaggi culturali”.

Lo spettacolo di Gene Gnocchi racconta di “The Legend” che torna sulla scena con il suo gruppo rinnovato per quello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere di nuovo un grande concerto celebrativo. La celebrazione però si trasforma ben presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Va da sé che la rock star si trova nella situazione di trasformare la celebrazione nel tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto, che piega la propria arte nell’uso del momento. Interventi in scena di Roberto Cacciali con travestimenti e gag, come il poeta Bosniaco Jean Paul Beltont e l’acculturato Giry Kolar impersonati da Gene.

Il Festival Euromediterraneo di Altomonte, il giorno prima della nuova data di “Sconcerto Rock” con Gene Gnocchi, prevede l’atteso concerto del vincitore del Festival di Sanremo 2018 Fabrizio Moro.