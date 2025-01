Reggio ricorda le vittime delle foibe: marcia silenziosa in centro città

In ricordo delle vittime delle foibe, il Comitato 10 febbraio – Reggio Calabria organizza una fiaccolata da Piazza San Giorgio al Corso ad Area Griso-Laboccetta. Una pagina di storia rimasta a lungo nascosta per tutto il dopoguerra fino all’istituzione del Giorno del Ricordo, esattamente vent’anni fa. Purtroppo ancora oggi, non di rado, accade che il tema delle foibe venga sottaciuto o vi siano tentativi di riscrivere la tragedia avvenuta in Istria, Fiume e Dalmazia.

L’appuntamento

L’iniziativa è fissata per domenica 9 febbraio, con partenza alle ore 17:30 da Piazza San Giorgio al Corso. Il corteo raggiungerà Area Griso-Laboccetta in una marcia silenziosa, senza l’esposizione di simboli, bandiere o sigle politiche, al fine di mantenere uno spirito di unione e rispetto per le vittime.