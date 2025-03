La Grande Panda incanta Reggio: un successo l’anteprima da Vumbaca

L’anteprima esclusiva della nuova Fiat Grande Panda ha conquistato il pubblico reggino, regalando un’esperienza unica agli ospiti dello showroom **Vumbaca **di Arangea. Sabato 8 marzo 2025, l’attesissimo evento AperiPanda ha unito innovazione, intrattenimento e convivialità, accogliendo un gran numero di appassionati del marchio Fiat e curiosi, che hanno finalmente scoperto il nuovo volto della city car più iconica d’Italia.

Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino l’ultima arrivata in casa Fiat, una vettura che coniuga design moderno e tecnologia avanzata. La serata è stata arricchita da musica, intrattenimento e un aperitivo esclusivo, elementi che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente e piacevole.

Grande entusiasmo da parte dei titolari della concessionaria reggina, che hanno espresso la loro soddisfazione per il successo dell’evento:

“Siamo orgogliosi della risposta positiva che abbiamo ricevuto dal pubblico. La Fiat Grande Panda rappresenta il futuro della mobilità urbana e poterla presentare in anteprima qui a Reggio Calabria è stato per noi un onore. Vedere così tante persone interessate e partecipi è una grande soddisfazione per tutto il nostro team.” – hanno dichiarato Gaetano e Giuseppe Vumbaca.