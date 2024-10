Fiera Artigianale Natalizia al Lab Radici di Reggio Calabria

Il 22 dicembre alle 18.00 arriva la Fiera Artigianale Natalizia al Laboratorio Radici, in via Contrada Gagliardi 10, nel quartiere Arangea di Reggio Calabria. All’evento saranno presenti tanti artigiani e artisti che, con le loro produzioni, permetteranno di scegliere il #regalogiusto per questo Natale.

L’evento rientra nella campagna #regaliakm0 e #regalogiusto con la quale le associazioni GAStretto e Magnolia, lanciano la proposta di un Natale a km0 dove si fanno regali più belli perché realizzati da produttori e artigiani che lavorano nei nostri territori. Scegliere di fare #regaliakm0 è un modo per far conoscere queste autoproduzioni, sostenere il mercato locale e fare regali pieni di valore e significato, quindi unici!

Il giro tra i banchetti sarà accompagnato dalla bellissima musica al pianoforte di Johnny Novecento.

La fiera sarà poi seguita alle 20:30 da una cena sociale, per la quale è gradita prenotazione al numero 349.4612197.

Dopo cena, per continuare a festeggiare, il palco del Laboratorio Radici ospiterà ilconcerto live degli @USB – Unione Suonatori di Base.

Anche quest’anno, torna un’occasione di socialità per scegliere regali buoni, locali, artigianali e passare una serata di festa al Laboratorio Radici.

Per saperne di più, segui l’evento Facebookhttps://www.facebook.com/events/201180644148648/ , la pagina @gastretto o scrivi a gastrettorc@gmail.com