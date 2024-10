Finale play off Reggiana-Bari: preoccupazione per esodo di tifosi baresi

La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport e ripresa dai colleghi di tuttobari.com. Il match che si giocherà mercoledi 22 luglio al Mapei Stadium è ovviamente a porte chiuse. Ma secondo indiscrezioni sarebbe prevista la partenza di circa 200 tifosi del Bari direzione Reggio Emilia: ” C’è massima allerta, per la finale di domani sera tra Reggiana e Bari. Dal capoluogo pugliese, infatti, è pronto a calare sulla città del Tricolore un piccolo esercito di tifosi (si parla di diverse decine), in base alle indiscrezioni raccolte dalla Digos barese, in stretto contatto coi colleghi reggiani. Un esodo che posto lockdown crea legittima preoccupazione. Agli ultrà in arrivo da Bari si aggiungeranno i simpatizzanti residenti al Nord che vorranno unirsi con gli altri tifosi. Facile prevederne oltre 200, ma ieri circolavano previsioni addirittura di 500 persone. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà stamattina, presieduto dal Prefetto Maria Forte e dovrà predisporre le misure per evitare problemi in città e all’esterno del Mapei Stadium, ovviamente off limits per i tifosi”.