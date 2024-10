Finale play off: in serie A va il Venezia, ma quanta sofferenza

Lo 0-1 fino al terzo minuto di recupero per il Cittadella, aveva pareggiato la rete di Di Mariano in occasione della partita di andata. Poi il gol di Bocalon che pone fine ad un match particolarmente sofferto per il Venezia che in A ci sarebbe andato anche perdendo per 0-1, vista la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. Una gara caratterizzata da una battaglia continua all’interno del rettangolo di gioco, grande combattività ed una espulsione al minuto 36 del primo tempo, doppio giallo per Mazzocchi nel giro di un minuto, che ha costretto il Venezia, sotto di un gol, a giocare per utto il resto della partita con l’uomo in meno. Alla fine esplosione di gioia al “Penzo” e mister Zanetti in lacrime per un pareggio che vale la serie A. Per il Cittadella, invece, la seconda finale persa negli ultimi tre campionati.