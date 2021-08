Fiorella Mannoia e de Magistris a Riace con Lucano: 'Insieme cambieremo la Calabria'

"Ieri a Riace un incontro emozionante con Fiorella Mannoia e Mimmo Lucano, per la giustizia sociale, l’umanità e la difesa del modello d'accoglienza che questo paese rappresenta agli occhi del mondo. Grazie a Fiorella, una delle cantautrici più amate d'Italia, perché oltre alla musica, alle parole e alla poesia, da anni ci mette la faccia, in un paese in cui spesso l'indifferenza è linfa vitale per i poteri criminali. Mimmo Lucano è l'antitesi del crimine e il simbolo della fratellanza universale. Insieme cambieremo la Calabria".

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria, nel corso di un incontro a Riace con la cantante Fiorella Mannoia e l'ex sindaco Mimmo Lucano.

"Credo che l'arte non possa staccarsi dalla politica e dalla società che ci circonda", ha dichiarato la Mannoia. "Sono con loro, li sto appoggiando perché abbiamo bisogno di belle e brave persone. Il paese ha bisogno di persone che si mettano a servizio della società e degli esseri umani, non dei poteri e dell'economia". E Mimmo Lucano ha concluso: "Oggi la sensazione è che qui ci sia la Calabria migliore".