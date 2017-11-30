La selezione calabrese dei 2004 gioca al PalaCalafiore contro la Pallacanestro Bagnara Under 15 in vista del Gran Galà del Molise: staff e convocati

In preparazione per l’importante Gran Galà del Molise, gli atleti della rappresentativa “2004” della Calabria continuano ad allenarsi.

Su indicazione del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, in preparazione per la kèrmesse che vedrà gli atleti della regione sfidare i coetanei di Basilicata, Molise e Valle D’Aosta, il team giocherà una amichevole al PalaCalafiore.

Palla a due alle ore 15.15 contro la Pallacanestro Bagnara Under 15: il gruppo tirrenico è compatto ed amalgamato e ha vinto il raggruppamento provinciale Under 14 nella passata stagione disputando le finali nazionali di categoria sotto la guida di Marcello Musitano.

Il dirigente della selezione calabrese è Rosario Pirrotta, il Coach Giuseppe Cotroneo in compagnia degli Assistenti Allenatori Anna Fotia e Fausto Scerbo.

Il ruolo di Preparatore fisico territoriale è tutto per Roberta Vozza che lavorerà al fianco di Valerio Tolomeo.

Ecco la lista dei convocati:

ATLETI CONVOCATI

AGOSTO ANDREA Smaf Catanzaro

BARILA’ VINCENZO A.Dil. Bagnara

CAMPOLO DANIELE Viola Reggio calabria

DE RITO LEONARDO CAB Cosenza

GIOVINAZZO VINCENZO Alan B. Gioia Tauro

IRRERA FRANCESCO Lumaka Basket RC

LA NEVE EDUARDO Abacos Rende

MESSINA ANGELO Viola Reggio calabria

MILANO VINCENZO Alan B. Gioia Tauro

RUSSO TOMMASO Viola Reggio calabria

SCARFO’ DEMETRIO Nuova Jolly RC

SONTUOSO LORENZO VIS Reggio Calabria

TIBERI LUCA Abacos Rende

VASTA ALESSANDRO Dodaro Basket CS

ZIINO ALESSANDRO Viola Reggio calabria

STAFF

Rosario PIRROTTA -Dirigente Comitato

Simona PRONESTI’ -RTT

Giuseppe COTRONEO -Allenatore

Anna FOTIA -Aiuto Allenatore

Fausto SCERBO -Aiuto allenatore

Roberta VOZZA -PFT

Valerio TOLOMEO -Preparatore Fisico

Fonte: FIP RCA Ufficio Stampa