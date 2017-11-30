FIP: i 2004 di Calabria in un test contro Bagnara
La selezione calabrese dei 2004 gioca al PalaCalafiore contro la Pallacanestro Bagnara Under 15 in vista del Gran Galà del Molise: staff e convocati
30 Novembre 2017 - 09:27 | di Eva Curatola
In preparazione per l’importante Gran Galà del Molise, gli atleti della rappresentativa “2004” della Calabria continuano ad allenarsi.
Su indicazione del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, in preparazione per la kèrmesse che vedrà gli atleti della regione sfidare i coetanei di Basilicata, Molise e Valle D’Aosta, il team giocherà una amichevole al PalaCalafiore.
Palla a due alle ore 15.15 contro la Pallacanestro Bagnara Under 15: il gruppo tirrenico è compatto ed amalgamato e ha vinto il raggruppamento provinciale Under 14 nella passata stagione disputando le finali nazionali di categoria sotto la guida di Marcello Musitano.
Il dirigente della selezione calabrese è Rosario Pirrotta, il Coach Giuseppe Cotroneo in compagnia degli Assistenti Allenatori Anna Fotia e Fausto Scerbo.
Il ruolo di Preparatore fisico territoriale è tutto per Roberta Vozza che lavorerà al fianco di Valerio Tolomeo.
Ecco la lista dei convocati:
ATLETI CONVOCATI
AGOSTO ANDREA Smaf Catanzaro
BARILA’ VINCENZO A.Dil. Bagnara
CAMPOLO DANIELE Viola Reggio calabria
DE RITO LEONARDO CAB Cosenza
GIOVINAZZO VINCENZO Alan B. Gioia Tauro
IRRERA FRANCESCO Lumaka Basket RC
LA NEVE EDUARDO Abacos Rende
MESSINA ANGELO Viola Reggio calabria
MILANO VINCENZO Alan B. Gioia Tauro
RUSSO TOMMASO Viola Reggio calabria
SCARFO’ DEMETRIO Nuova Jolly RC
SONTUOSO LORENZO VIS Reggio Calabria
TIBERI LUCA Abacos Rende
VASTA ALESSANDRO Dodaro Basket CS
ZIINO ALESSANDRO Viola Reggio calabria
STAFF
Rosario PIRROTTA -Dirigente Comitato
Simona PRONESTI’ -RTT
Giuseppe COTRONEO -Allenatore
Anna FOTIA -Aiuto Allenatore
Fausto SCERBO -Aiuto allenatore
Roberta VOZZA -PFT
Valerio TOLOMEO -Preparatore Fisico
Fonte: FIP RCA Ufficio Stampa
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