Fip Calabria, nuovo test amichevole per i 2004
Domenica 22 ottobre al PalaSavutano di Lamezia Terme la selezione calabrese dei 2004 sfida l'Under 15 del Basketball Lamezia: i sedici convocati e lo staff
19 Ottobre 2017 - 14:24 | di Vincenzo Comi
Tempo di amichevole per la selezione dei 2004 di Calabria.
Il percorso che condurrà gli atleti della rappresentativa al Trofeo delle Regioni, manifestazione nazionale di cartello, passa dal PalaSavutano di Lamezia Terme.
Domenica 22 Ottobre 2017 alle ore 15.30 gli atleti affronteranno la compagine Under 15 del Basketball Lamezia.
I sedici convocati della selezione
I convocati sono sedici: da casa Smaf ci sarà il capitano della rappresentativa Andrea Agosto.
Bagnara verrà rappresentata da Vincenzo Barilà.
La Jumping Reggio Calabria schiera Andrea Canale.
Tre convocati da casa Viola Reggio Calabria: Daniele Campolo, Fabio Freno ed Alessandro Ziino.
Il convocato per la Cab Cosenza è Leonardo De Rito.
Doppia chiamata per Alan Basket Gioia Tauro con Vincenzo Milano e Vincenzo Giovinazzo.
Luigi Guadagnuolo rappresenta la Bim Bum Cosenza, Edoardo La Neve e Luca Tiberi l’Abacos Cosenza.
Angelo Messina dall’Ymca SIderno,Giuseppe Viola dal Basketball Lamezia, Andrea Staropoli dalla Polisportiva San Michele e Demetrio Scarfò dalla Basket Nuova Jolly completano il gruppo formato da sedici atleti.
Le riserve e lo staff tecnico
Le riserve a casa sono Paolo Cuzzocrea della Scuola di Basket Viola, Davide Di Cello della Smaf Catanzaro, Francesco Irrera della Lumaka Reggio Calabria, Giuseppe Serpe del Cus Cosenza e Cesare Zaffina del Basketball Lamezia.
Il Coach della selezione è Giuseppe Cotroneo, gli assistenti Anna Fotia e Fausto Scerbo.
Il referente fisico territoriale è Roberta Vozza, il preparatore,invece è Valerio Tolomeo.
ATLETI CONVOCATI
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1
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AGOSTO Andrea
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22/04/04
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ASD SMAF CZ
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2
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BARILLA’ Vincenzo
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02/03/04
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A.DIL PALL. BAGNARA
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3
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CANALE Andrea
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15/03/04
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JUMPING RC
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4
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CAMPOLO Daniele
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09/04/04
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SCUOLA BASKET VIOLA
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5
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DE RITO Leonardo
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25/06/04
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CAB COSENZA
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6
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FRENO Fabio
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16/07/04
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SCUOLA BASKET VIOLA
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7
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GIOVINAZZO Vincenzo
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09/11/04
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ASD BASKET ALAN
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8
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GUADAGNUOLO Luigi
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15/07/04
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BIM BUM COSENZA
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9
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LA NEVE Edoardo
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16/02/04
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ASD ABACOS
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10
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MESSINA Angelo
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20/09/04
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YMCA SIDERNO
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11
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MILANO Vincenzo
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16/02/04
|
ASD BASKET ALAN
|
12
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SCARFO’ Demetrio
|
26/02/04
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NUOVA JOLLY RC
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13
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STAROPOLI Andrea
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04/01/04
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POL. SAN MICHELE
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14
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TIBERI Luca
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10/11/04
|
ASD ABACOS
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15
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ZIINO Alessandro
|
14/10/04
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SCUOLA BASKET VIOLA
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16
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VIOLA Giuseppe
|
04/05/04
|
ASD BASKETBALL LAMEZIA
Riserve
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1
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CUZZOCREA Paolo
|
22/11/04
|
SCUOLA BASKET VIOLA
|
2
|
DI CELLO Davide
|
04/05/04
|
ASD SMAF CZ
|
3
|
IRRERA Francesco
|
11/08/04
|
LUMAKA RC
|
4
|
SERPE Giuseppe
|
27/03/04
|
CUS COSENZA
|
5
|
ZAFFINA Cesare
|
13/03/04
|
ASD BASKETBALL LAMEZIA
STAFF
|
RTT
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Pronesti Simona
|
Allenatore
|
Cotroneo Giuseppe
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Ass. Allenatore
|
Fotia Anna
|
Ass. Allenatore
|
Scerbo Fausto
|
RFT
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Vozza Roberta
|
Preparatore Fisico
|
Tolomeo Valerio
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