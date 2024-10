FIP Calabria: raduno a Reggio Calabria per i 2004

Gli atleti della Calabria si preparano verso i prossimi impegni.

In preparazione al XXV Torneo “Vito Lepore” (Potenza, 9-10 settembre 2017), la Fip Calabria ha programmato per il giorno 30 agosto 2017 un raduno di allenamento per atleti nati nel 2004.

Dopo l’appuntamento del PalaSavutano di Lamezia che ha visto scendere in campo tre gruppi di lavoro, le operatività si trasferiranno al Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto”.

Due selezioni e due gruppi di allenamento per i papabili convocati per il Trofeo lucano settembrino.

Durante gli allenamenti, il Presidente del Comitato Regionale Fip, Paolo Surace incontrerà (alle ore 17.30) i genitori dei ragazzi partecipanti al raduno.

Il dirigente del Comitato Fip Calabria sarà Roberto Priolo.

Il Coach della selezione è Simona Pronestì che sarà coadiuvata dagli assistenti Anna Fotia e Giuseppe Cotroneo. Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza che sarà affiancata dal preparatore fisico Valerio Tolomeo.

Gruppo Rosso ore 16,00/17,30 (ore 15,45 pronti)

1 STAROPOLI Andrea 04/01/04 POL. SAN MICHELE

2 SERPE Giuseppe 27/03/04 CUS COSENZA

3 SCOZZESE Claudio 25/03/04 CATANZARO C. BASKET

4 VIOLA Giuseppe 04/05/04 ASD BASKETBALL LAMEZIA

5 STINA’ Alessandro 12/02/04 YMCA SIDERNO

6 IRRERA Francesco 11/08/04 ASD LUMAKA RC

7 ARCUDI Tito Claudio 06/05/04 SCUOLA BASKET VIOLA

8 CUZZOCREA Paolo 22/11/04 SCUOLA BASKET VIOLA

9 MAZZEI Lorenzo 16/02/04 BASKET RENDE

10 GODINO Antonio 20/01/04 POL. SAN MICHELE

11 GRECO Raffaele G.ppe 05/02/04 A. Dil. MATER DOMINI

12 BARBARO Rocco 02/04/04 GIO&GIO PALMI

13 GULLA’ Giovanni 16/11/04 ASD NUOVO B.SOVERATO

14 CAMPOLO Antonio 19/08/04 ASD LUMAKA RC

15 MARANDO Luca 17/07/04 NEW TEAM KROTONE

16 GRILLEA Domenico 01/04/04 GIO&GIO PALMI

17 DI CELLO Davide 04/05/04 ASD SMAF CZ

18 MASTRIA Lorenzo 22/08/04 A. Dil. MATER DOMINI

19 BOVA Simone 27/06/04 ASD BASKETBALL LAMEZIA

20 CAMPAGNA Dario 27/02/04 ASD SMAF CZ

21 SCARFO’ Demetrio 26/02/04 NUOVA JOLLY RC

22 GALLELLI Roberto 30/12/04 A. Dil. MATER DOMINI

Gruppo Verde ore 16,50/18,30 (ore 16,30 pronti)

1 AGOSTO Andrea 22/04/04 ASD SMAF CZ

2 TIBERI Luca 10/11/04 BASKET RENDE

3 MESSINA Angelo 20/09/04 YMCA SIDERNO

4 DE RITO Leonardo 25/06/04 CAB COSENZA

5 BARILLA’ Vincenzo 02/03/04 A.DIL PALL. BAGNARA

6 LA NEVE Edoardo 16/02/04 BASKET RENDE

7 ZIINO Alessandro 14/10/04 SCUOLA BASKET VIOLA

8 PIZZICHEMI Filippo 11/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

9 FRENO Fabio Lorenzo 16/07/04 SCUOLA BASKET VIOLA

10 GIOVINAZZO Vincenzo 09/11/04 ASD BASKET ALAN

11 CAMPOLO Daniele 09/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

12 MILANO Vincenzo 16/02/04 ASD BASKET ALAN

13 ZUMBO Giovanni Pio 20/09/04 ASD BASKET ALAN

14 SONTUOSO Lorenzo 30/04/04 VIS REGGIO CALABRIA

15 LACOPO Attilio 09/03/04 EUTIMO BASKET LOCRI

16 MACERI Mattia 17/01/04 VIS REGGIO CALABRIA