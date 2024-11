Fischio d’inizio per il Campionato di calcio a 11 Uisp: lo Sporting Reggio sfida l’A.S.D.- Giare

di Nicolino D’Ascoli – Inizia l’ avventura per lo Sporting Reggio. Lunedì 4 Novembre in posticipo serale presso lo stadio comunale di Gallico, ore 21.00, i reggini scenderanno in campo contro la matricola A.S.D. Giare. I vicecampioni provinciali sono subito chiamati ad una prova di forza contra una temibile, ancora poco conosciuta avversaria. Infatti il reale valore tecnico degli ospiti è ancora poco noto a tutti, essendo l’esordio in campionato .I padroni di casa sono pronti a battagliare sin dalla prima giornata e non vogliono perdere punti preziosi, come accaduto lo scorso anno. Mister Mangano ha la rosa al completo, per cui parecchi dubbi sulla formazione iniziale e bocche cucite. Probabilmente si farà sentire la preparazione atletica e non tutti i calciatori avranno gli ottanta minuti nelle gambe, chi subentrerà in corso d’opera dovrà dimostrare tutto il valore ed essere carico. Non saranno ammessi cali di concentrazioni.Dando uno sguardo alle altre favorite per il titolo il San Rocco Puzzi giocherà in casa contro il S. Elia Ravagnese, sulla carta partita abbordabile per i campioni in carica, la Ludos Vecchia Miniera affronterà un’altra matricola, l’ A.S.D. Sbarre, partita molto incerta, sicuramente ricca di sorprese ed emozioni, l’Antica Abazia invece osserverà un turno di riposo, per cui la società avrà una settimana in più rispetto alle concorrenti per decifrare meglio questo inizio di stagione. A concludere la prima giornata saranno poi Polisportiva futura contro A. Bovese e Amatori Costa Viola contro Soluzione 04, caldissimo derby che vede a confronto le due rivali storiche Bagnara e Scilla.Il campionato di calcio a 11 UISP è ormai alle porte, non c’è più tempo per pensare. Adesso si scende in campo. La determinazione, la fame di vittorie, l’agonismo faranno certamente la differenza in questo torneo dal finale sempre incerto e combattuto. Una sola squadra vincerà e potrà partecipare alle finali nazionali di Rimini, undici squadre tenteranno senza esclusione di colpi di arrivare in vetta. Per questo motivo sarà importante vincere fin da subito o comunque incamerare punti importanti.Lo Sporting Reggio reduce dall’ultima amichevole di mercoledi scorso contro il Rhegium è pronto, anche se la dirigenza si riserva dall’esprimere qualsiasi tipo di giudizio sul precampionato . Solo il campo potrà darà le risposte. Ed allora non resta che attendere i primi verdetti ufficiali.