FISDIR-Torneo delle Regioni. Anche due atleti del Bovalino calcio a 5 nella comitiva calabrese

Saranno tre giorni di calcio a 5 veramente entusiasmanti ed intensi. Parliamo del Torneo delle Regioni, appuntamento annuale che riunisce le formazioni regionali di calcio a cinque composte da atleti con la sindrome di down e coordinato dalla Fisdir, la Federazione italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali. Il torneo, quest’anno, si disputerà a Padova da venerdì 08 novembre ed andrà avanti fino a domenica 10. Sono otto le regioni partecipanti: Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte e, ovviamente, il Veneto.

Le regole sono le stesse utilizzate nelle altre competizioni nazionali e internazionali con 20 minuti di gioco per tempo e 10 minuti di pausa. Il primo appuntamento è per venerdì, dalle 9 fino alle 12.50, poi dalle 15 fino alle 18; stesso orario sabato, mentre domenica si giocheranno le finali dalle 9 alle 12.30 e successivamente ci sarà spazio per le premiazioni.

Le partite si disputeranno nei palazzetti dello sport di Peraga e di Perarolo, a Vigonza. Organizzato per la prima volta in Veneto, l’evento è stato possibile grazie alla sensibilità e al contributo economico di molti singoli cittadini e associazioni. Molta attesa c’è anche nella comitiva calabrese, affiatata e compatta e che annovera tra i suoi atleti anche due elementi di spicco del Bovalino calcio a 5 Smile, Rosario Trimboli e Andrea Cusato. Pertanto, saranno giorni indimenticabili, il Torneo delle Regioni è una grande occasione di crescita personale e sportiva, con risalto a livello nazionale. Bovalino, grazie al grande impegno di Bovalino Calcio a 5 Smile ci sarà.