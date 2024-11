Fitness&Benessere: CityNow incontra Guido Puntorieri, chinesiologo e istruttore della palestra Antèros di Reggio Calabria

di Nicla Rodà – Con il termine ‘trattamento riabilitativo’ viene inteso l’insieme degli esercizi terapeutici volto a ripristinare e a preservare alcune abilità di cui il soggetto non dispone al momento, spesso a causa di un incidente o di una malattia. La ginnastica medica e riabilitativa apporta importanti benefici. Scopriamo come:

Quanto è importante la riabilitazione?

“La riabilitazione è fondamentale ogni qualvolta sussiste un problema o un infortunio muscolare o articolare.

Riabilitazione vuol dire “riabilitare” un gesto o una funzione del muscolo o di un’articolazione.

Lo sportivo è uno dei casi più comuni: in seguito ad un infortunio o ad un problema muscolare che non consente di correre, saltare o tirare, fondamentale sarà il recupero riabilitativo per il recupero delle capacità che vengono meno quali la forza, la resistenza, l’ elasticità muscolare e la mobilità articolare. Di grande importanza anche per chi non fa sport e vuole continuare a svolgere la propria vita quotidiana e i classici gesti nel miglior modo possibile come guidare, camminare o salire le scale”.

Quante volte a settimana è consigliabile?

“Ogni tipo di riabilitazione si differenzia in base al soggetto, all’infortunio e al problema che si ha di fronte. I casi sono tanti e diversi: un problema al ginocchio che ha subito un intervento ai legamenti crociati o al menisco, uno strappo, uno stiramento o una distrazione muscolare. Ogni tipo di infortunio ha un tipo di lavoro personalizzato in base alla gravità dell’ infortunio stesso.

Solitamente il paziente arriva da noi con un referto che valuta l’entità del problema. In seguito, con l’esame strumentale e l’ esame sul paziente stesso, si stabilisce una frequenza settimanale che il soggetto dovrà seguire. Successivamente saranno valutati i benefici di settimana in settimana.

Poiché ognuno ha una fisiologia e un metabolismo diverso, i tempi di recupero saranno diversi da soggetto a soggetto”.

Che ruolo svolge in questi casi l’alimentazione?

“L’alimentazione può svolgere un ruolo importante: ‘mangiare bene’ è importante in tutti i casi. Alimentarsi bene apportando i giusti alimenti all’ organismo può favorire un benessere generale migliorando il recupero muscolare e respiratorio”.

