Flash My Moma Day: moda e danza si uniscono all’ hip hop per il marchio Imperfect
Venerdì 26 giugno le ballerine di Dance In Park Studio si esibiscono in strada con i coloratissimi shorts del marchio Imperfect, tra danza, moda e street style
18 Giugno 2015 - 20:59 | di Redazione
Un flash mob in stile street dance, con un’esibizione hip hop è il nuovo appuntamento di My
Moma store, negozio di abbigliamento di tendenza per fashion addicted.
Unire arte e moda è il progetto di Patrizia Sorrentino, che proprio all’ interno del suo store e nello spazio fuoristante ha organizzato un’ esibizione hip hop, a cura della scuola di danza Dance In Park Studio di Noemi Verduci.
Venerdì 26 giugno alle ore 18.30 le ballerine della scuola di danza si esibiranno, infatti, in un vero e proprio flashmob, indossando i coloratissimi shorts del marchio Imperfect, in uno spettacolo che, siamo certi, coinvolgerà anche il pubblico.
Le ballerine Francesca, Sara, Alessia , Roberta e Giorgia vi aspettano giorno 26 giugno, per ricreare un perfetto street style con l’aiuto dei capi Imperfect!
My Moma store si trova in via Corso Garibaldi,241, Reggio Calabria.
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