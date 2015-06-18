Flash My Moma Day: moda e danza si uniscono all’ hip hop per il marchio Imperfect

Un flash mob in stile street dance, con un’esibizione hip hop è il nuovo appuntamento di My

Moma store, negozio di abbigliamento di tendenza per fashion addicted.

Unire arte e moda è il progetto di Patrizia Sorrentino, che proprio all’ interno del suo store e nello spazio fuoristante ha organizzato un’ esibizione hip hop, a cura della scuola di danza Dance In Park Studio di Noemi Verduci.

Venerdì 26 giugno alle ore 18.30 le ballerine della scuola di danza si esibiranno, infatti, in un vero e proprio flashmob, indossando i coloratissimi shorts del marchio Imperfect, in uno spettacolo che, siamo certi, coinvolgerà anche il pubblico.

Le ballerine Francesca, Sara, Alessia , Roberta e Giorgia vi aspettano giorno 26 giugno, per ricreare un perfetto street style con l’aiuto dei capi Imperfect!

My Moma store si trova in via Corso Garibaldi,241, Reggio Calabria.