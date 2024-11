My Moma Store & Dance in Park: per Halloween un Flash Mob…da paura!

di Federica Geria – Halloween è ormai alle porte. Tra party e serate a tema, anche My Moma Store, negozio super fashion di abbigliamento ed accessori uomo/donna, di Patrizia Sorrentino, non si fa sfuggire l’occasione e lancia un nuovo e particolarissimo evento: Scary My Moma Store.

Un unione tra arte e moda, tra danza e fashion, un vero e proprio spettacolo da paura!

Lunedì 2 Novembre dalle ore 18:00 assisteremo infatti ad un Flash Mob a tema Halloween: ragazze e ragazzi di ogni età danzeranno fuori e dentro lo store My Moma, con travestimenti particolari e make up “spaventosi”, danzando sulle note di musica coinvolgente ed energica. I ballerini saranno gli allievi della scuola di danza Dance in Park di Noemi Verduci, giovane insegnante reggina conosciuta e apprezzata nel panorama della danza.

Dolcetto o scherzetto?! All’interno dello store verranno inoltre offerte caramelle, marshmallow e tanto altro, tutto totalmente in linea con la tipica festività anglosassone di Halloween.

Appuntamento da non perdere: My Moma Store, Corso Garibaldi 241, 2 Novembre, ore 18:00 per un evento irripetibile…da urlo!