Fondazione Sportcity e Asi insieme per la tappa nazionale

Il vociare festoso e l’energia del popolo del benessere psicofisico e della pratica sportiva, torneranno a riempire domenica 22 settembre 2024 le strade, le piazze, i parchi e le strutture sportive urbane di tutta Italia per la più grande festa del movimento d’Europa. Si tratta dello Sportcity Day, quarta edizione dell’evento clou promosso da Fondazione Sporticity che quest’anno si avvale della collaborazione sia nazionale che locale di ASI.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di oltre 160 città che, insieme, lanceranno ‘La Repubblica del Movimento”, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute.

Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Confermato anche per quest’anno l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione. Un obiettivo sul quale il MASE sta puntando forte, tanto che per la prima volta nella storia ha affidato una delega allo sport, nello specifico al Sottosegretario Claudio Barbaro che è anche il Presidente Nazionale ASI.

A Reggio Calabria, grazie all’impegno dei responsabili regionali di Sportcity e ASI Giandomenico Stilo e Giuseppe Melissi, coadiuvati dai rispettivi staff, con la collaborazione tecnica di Progetto Touring e il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico, di Special Olimpics e di ECampus Università, in piazza Duomo dalle 9 alle 13 molteplici saranno le attività previste, assolutamente gratuite e con iscrizione sul posto:

ore 09,00: YOGA

ore 09,50: PILATES

ore 10,50: INDOOR CYCLING

ore 11,30: CATTLEBELL