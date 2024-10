Fontana Gambarie spenta, il titolare dell’Hotel Miramonti: ‘Che tristezza, appelli vani’

“Che bei tempi quando la fontana artistica e monumentale costruita dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per un valore di svariati centinaia di euro funzionava e zampillava grandiosamente.

Tutti i nostri turisti estivi ed invernali, incantati dalle fredde e limpide acque, facevano a gara per immortalarsi con una foto ricordo. Adesso è da qualche tempo, tutto ciò non fa più notizia, perchè la fontana purtroppo è rimasta spenta per mancanza della ordinaria manutenzione”.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il titolare dell’Hotel Miramonti con amarezza sottolinea come la fontana di Gambarie da qualche tempo non sia più in funzione.