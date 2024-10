Brescia-Reggina: la formazione ufficiale. Aglietti parte titolare

La formazione amaranto con tanti giovani in panchina pronti ad entrare a gara in corso

Quasi tutto pronto per Brescia-Reggina, ultima gara della stagione, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie BKT ed in programma alle 20:30. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Tramoni, Van De Looi, Bisoli; Léris; Moreo, Palacio. A disposizione: Perilli, Andrenacci, Karacic, Bajic, Mangraviti, Bianchi, Huard, Jagiello, Bertagnoli, Behrami, Papetti. Allenatore: Eugenio Corini.

Reggina (3-5-2): Aglietti; Loiacono, Amione, Stavropoulos; Giraudo, Bianchi, Ejjaki, Cortinovis, Lombardi; Tumminello, Galabinov. A disposizione: Sciammarella, Turati, Musumeci, Crisetig, Garau, Pagni, Paura, Foti, Perri, Adjapong, Franco, Rivas. Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Oreste Muto di Torre Annunziata e Christian Rossi di La Spezia. IV ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Alberto Santoro di Messina. A-VAR: Edoardo Raspollini di Livorno.