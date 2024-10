Formula 3 e BMW aprono le porte a Reggio Calabria

Venerdì 16 dicembre, in via Vecchia Provinciale a Reggio Calabria, la concessionaria Formula 3 dalle ore 20,30 aprirà le porte del proprio show-room BMW e MINI, organizzando una grande festa per l’importante traguardo raggiunto. La società, infatti, collabora con la casa automobilistica di Monaco da 20 anni, festeggiati quest’anno, sul territorio della città di Messina.

L’apertura della nuova sede di Reggio Calabria proprio nell’anno del compimento del ventesimo anniversario con BMW, si pone l’obiettivo di creare una sinergia tra la famiglia Caselli ed il Gruppo Formula 3 marchio riconosciuto come simbolo di garanzia e qualità nel settore automotive con il brand BMW che è la princiaple espressione nel settore auto dell’ inimitabilità, del lusso, della sicurezza e del piacere di guidare.

Per festeggiare a Reggio Calabria in grande stile, così come compete ad entrambi i brand in questione, la famiglia Caselli ha deciso di offrire una serata ricca di sorprese e attrattive nel miglior stile BMW e MINI.

Per la realizzazione della serata e la sua buona riuscita, il Team del Gruppo Formula 3 sarà coadiuvato da altri quattro brand di indiscutibile rilevanza sul territorio reggino e non soltanto, che parteciperanno, ciascuno nel proprio settore, alla buona riuscita della serata, portando il proprio servizio e professionalità.

Non solo belle auto di lusso, dunque, ma anche bellezza con Davida Sposa che vestirà le modelle acconciate per l’occasione da Sesto Senso e che sfoggeranno meravigliosi gioielli ideati da Gerardo Sacco e bontà e genuinità con le specialità di Villa Chiringuito.

Queste partnership indicano la precisa volontà del brand Messinese di creare anche a Reggio Calabria solide sinergie con tutti gli operatori del territorio di riferimento al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Una serata che sarà ricca di sorprese e che vedrà la partecipazione di Gennaro Calabrese, la presentazione della nuova Serie 5 BMW e della nuova MINI Countryman che saranno mostrate agli ospiti in anteprima assoluta nazionale e, successivamente, presentate in ogni loro innovazione da esperti di prodotto.