La ‘Fortitudo 1903’ in gara al PalaPellicone di Ostia con i suoi giovani talenti

La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, con le squadre maschile e femminile accompagnate dai Tecnici Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, è partita dall’Aeroporto “Tito Minniti” per raggiungere il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia Lido per disputare i Campionati Italiani a Squadre Sociali di Kumite (combattimento). Si tratta dell’ultimo campionato italiano di Karate indetto dalla FIJLKAM nel quadriennio olimpico 2021/2024. È una competizione per Club che prevede la partecipazione di cinque atleti che gareggiano in categorie di peso differenti.

Squadra Femminile

Barbara Ambrosiano (kg 48)

(kg 48) Barbara Nicolazzo (kg 53)

(kg 53) Francesca Forgione (kg 59)

(kg 59) Giuliana Amodeo (kg 66)

(kg 66) Chiara Chirico (kg +66)

Squadra Maschile

Marco Nucara (kg 55)

(kg 55) Luca Di Marno (kg 61)

(kg 61) Antonino Cuzzocrea (kg 68)

(kg 68) Sergio Zagami (kg 76)

(kg 76) Daniele Scotto (kg +76)

Questi atleti provengono dal Centro di Orientamento allo Sport della Fortitudo 1903 ed hanno scelto di praticare Karate. Proprio la settimana scorsa hanno conseguito il grado di cintura nera 1° Dan.

Il Centro di Orientamento allo Sport “Fortitudo 1903”

Il Centro di Orientamento allo Sport della Fortitudo 1903, che svolge i suoi corsi presso la Pagoda di Reggio Calabria e presso l’Accademia del Karate, è distinto per fasce d’età: 4/6 anni, 7/10 anni e 11/14 anni. Accoglie i ragazzi con l’obiettivo di strutturarli fisicamente e indirizzarli ad una delle discipline olimpiche comprese nel progetto formativo: Karate, Lotta, Judo e Pesistica.

I ragazzi sono allenati da professionisti del settore e, negli ultimi due anni, hanno avuto l’opportunità di allenarsi con atleti del calibro di Sara Cardin (Campionessa del Mondo), Vincenzo Figuccio (Campione del Mondo) e Luigi Busà (pluricampione del mondo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo).