Foti feat Hope: un nuovo concetto di Outlet al centro di Reggio Calabria.

di Federica Geria – Apre oggi il nuovo Outlet di abbigliamento femminile al centro di Reggio Calabria, nato dalla collaborazione tra le boutique Foti e il famoso marchio Hope.

Foti feat Hope è un nuovo ed intelligente concetto di Outlet, che propone una collezione di vestiti interamente scontata al 70%, ideata appositamente come seconda linea del marchio, e che offre quindi tutte le taglie di ogni capo. Un Outlet di produzione dunque, che si discosta da quello classico, nel quale solitamente vengono proposte le rimanenze delle collezioni passate a prezzi ridotti.

Nell’ampio spazio dello store Foti feat Hope, sito in via Corso Garibaldi 455, i vari stand suddividono i capi per stile e colori: cappotti, vestiti, camice e pantaloni, prodotti di alta qualità, modelli ricercati ad un ottimo prezzo e sempre alla moda, adatti alle donne attente al fashion e che non rinunciano alla propria femminilità.

Pois, righe, denim, fantasie e tinte unite: la linea propone un’ampia gamma di colori, che va dai più classici, grigio e nero, a quelli più spensierati, come il bianco e giallo. Una collection Hope Primavera/Estate tutta da scoprire, preziosa e travolgente, che spazia dal tailleur al jeans, rivolta ad un pubblico femminile di ogni età, per un outfit adatto a tutte le occasioni, elegante o anche più casual.

Visita la pagina Facebook di Hope Outlet.



Ph. Beatrice Manglaviti