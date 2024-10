[FOTO] Viola, non c’è accordo fra Coppolino e Monastero. Marchio, sito e Facebook, cambia tutto

di Matteo Occhiuto – La Viola cambia pelle. L’avvento di Coppolino al timone della compagine nero-arancio porterà molti cambiamenti in seno al club cestistico reggino. A cominciare dal logo che verrà utilizzato dal sodalizio presieduto dall’imprenditore siciliano. Come annunciato dalla nuova pagina Facebook della società, non è stato raggiunto l’accordo con l’OrangeBall, società di proprietà dell’ex presidente Raffaele Monastero.

Di conseguenza, verrà utilizzato un nuovo stemma, presentato stamani sul nuovo canale social, che potrete trovare a questo indirizzo: https://www.facebook.com/Reggio-Calabria-1966-2094523637454908/

Questo il nuovo simbolo della principale realtà di basket cittadina e regionale.

