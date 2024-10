Fotografa reggina stupisce e conquista il terzo posto al concorso “Jazz World Photo”

Importante riconoscimento per la fotografa reggina Mikhaela Cannizzaro. In occasione del concorso fotografico internazionale di fotografia “Jazz World Photo”, la giovane reggina ha ottenuto il terzo posto in classifica. Orgoglio e soddisfazione per Mikhaela Cannizzaro che ha stupito la giuria grazie al suo scatto che ritraeva un musicista della band che accompagna il cantautore calabrese Brunori Sas.

Un italiano anche sul gradino più alto del podio, Giuseppe Cardoni, mentre al secondo posto si è classificata la polacca Urszula Las, terza posizione per Mikhaela Cannizzaro.

Per la fotografa reggina si tratta dell’ennesima testimonianza delle sue qualità, un premio che la incoraggerà ad ottenere nuovi riconoscimenti e proseguire in un percorso già ricco di soddisfazioni, che l’ha portata ad essere apprezzata in ambito nazionale e internazionale.