Fotografia e Moda: a Reggio Calabria nuovi talenti da scoprire

di Federica Geria – “Ho la ferma convinzione che nella mia sostanza artistica altri si possano rivedere, fino a toccare i miei sogni, percepire le mie stesse emozioni, anche le paure.”A parlare è Larissa Mollace, giovane artista dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, alla ricerca quotidiana dello scatto che la fa sognare un po’ di più: “Mi sono avvicinata alla fotografia per caso, quando nel 2009 mi è stata regalata una macchina fotografica. Da allora ho cominciato a sperimentare in modo molto personale. In quanto autodidatta, il mio approccio iniziale è stato più che altro istintivo, basandomi sul mio gusto e la mia espressività”. Fotografa per passione, con la sua Reflex interpreta le sue emozioni in immagini tra la realtà e la fantasia: angeli, demoni, volti che si confondono con la natura, tra atmosfere di luce bianca e cupa oscurità.Amici di cui conosce i pensieri più intimi o volti a lei del tutto estranei, ogni lineamento é immortalato come in una nuova dimensione parallela alla realtà o completamente altra:“Sono abituata a lavorare con modelli non professionisti. Per i miei lavori il più delle volte posano amici e familiari, perciò al momento della creazione il relazionarmi con il cliente mi viene spontaneo e , anche se impegnativo, mi fa sempre divertire!”Oggi Larissa punta il suo obiettivo anche nel mondo del glamour e il suo occhio attento cerca la personalità e le emozioni che si nascondono dietro il look di chi le chiede di rivedersi attraverso i suoi scatti, aspiranti modelle o semplici amanti delfashion.“La moda è da sempre una delle mie ispirazioni, come lo è l’aspetto estetico della bellezza. Credo inoltre che il look sia comunicazione e dunque elemento fondamentale nelle mie foto. Grazie anche ai miei studi al Polimoda diReggio Calabria ho imparato a guardare la moda come espressione esteriore di ciò che siamo”.Dalla posa allo sfondo , dal look al make-up, ogni dettaglio é curato dalla fotografa, attenta a far emergere la sintonia tra l’esteriorità fissa di uno scatto e il mondo interiore in movimento: “insieme ai modelli, soggetti dei miei scatti, creo outfit e make up, dando vita a quell’atmosfera estetica e comunicativa che li ha portati a cercare il mio lavoro.”Il “carosello” dei suoi sogni é stato già protagonista in alcune mostre nella nostra città e non solo, dove le sue stampe “fantasy” ce ne hanno fatto apprezzare il talento. A chi invece voglia avvalersi della sua professionalità , Larissa offre bookfotografici personalizzati per le diverse richieste.Qualche sue prezioso consiglio e…click, sei dentro la magia!VISITA ADESSO LA PAGINA FACEBOOK DI LARISSA