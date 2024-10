V. Francavilla-Reggina: info biglietti settore ospiti. Punti vendita e prezzo

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la partita Virtus Francavilla Calcio-Reggina di domenica 25 agosto 2019 alle ore 16.30, valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie C girone C 2019/2020 allo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana sarà attiva da venerdì 23 agosto. Il costo del biglietto è di € 10.00 + € 1.50 diritti prev.. Si ricorda inoltre che il botteghino dello stadio resterà chiuso, pertanto prima della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi allo stadio

Per il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, fino alle ore 19.00 di sabato 24 agosto 2019, online oppure presso i seguenti punti vendita Vivaticket:.

BART CAFE’

INDIRIZZO: corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria

TELEFONO: +39 0965 332908

EMAIL: bartcaferc@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 00.00/24.00

BCENTERS

INDIRIZZO: via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

TELEFONO: 320 4467257

EMAIL: antoninogiarmoleo@virgilio.it

ORARI: Lun: 14.30/20.15 Mar-Ven: 09.30/12.40 15.00/20.15 Sab-Dom: 09.30/20.15

GOLDBET

INDIRIZZO: viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

TELEFONO: 0965 598763

FAX: g

EMAIL: gbaldomoro@virgilio.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.30

INTERNET POINT

INDIRIZZO: via Furnari, 38 Reggio Calabria

TELEFONO: 392 3173318

EMAIL: ninocostantino79@gmail.com

ORARI: Lun: 15.30/20.15 Mar-Ven: 09.30/13.00 15.30/20.15 Sab-Dom: 09.30/20.15

SISAL MATCHPOINT

INDIRIZZO: via Caprera, 16-18 Reggio Calabria

TELEFONO: 0965 332301

EMAIL: a3464@sisal.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.30

SISAL MATCHPOINT CATONA

INDIRIZZO: via Nazionale, 177 Reggio Calabria

TELEFONO: 0965 304888

EMAIL: farimasnc@virgilio.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.30

Leggi anche

Leggi anche