Reggina: via Marino, pronto anche Zibert. Su Strambelli per ora il silenzio

Giorni caldissimi di calciomercato. Attesa per l'attaccante, ma non è l'unica questione da risolvere

Il campionato è alle porte, mentre la prima sessione di calciomercato si concluderà il prossimo due settembre. Per alcune società gli organici sono ormai definiti, per altre diventa questo potrebbe essere il periodo più caldo. La Reggina sta portando a termine quanto dichiarato nel corso delle precedenti settimane ed anche sul piano delle strategie tutto confermato. Il DS Taibi riguardo l’arrivo dell’attaccante aveva parlato di ultima fase del mercato e questo è quanto sta accadendo.

In fase di completamento anche le operazioni in uscita, ultima in ordine di tempo quella del centrocampista Marino che, dopo la rescissione si accaserà al Fano. A giorni si attende quella di Urban Zibert per il quale, nonostante un rinnovo contrattuale recente, non c’è spazio nella nuova Reggina costruita pezzo dopo pezzo dal tecnico Mimmo Toscano. Bisceglie o Palermo le destinazioni, sarà il calciatore a decidere. E Strambelli?

Il giocatore interessa in serie B e tantissimo in C, ma per il momento non vi è nulla da segnalare sul piano strettamente pratico. I giorni passano ed il mancino amaranto vive sempre da separato in casa, in attesa della giusta opportunità. Tutti si chiedono cosa succederà qualora questa opportunità non arrivasse…

