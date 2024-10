Reggina: con gli abbonamenti si viaggia verso i 3500. Il dato ufficiale

Terminata prelazione, non sarà più possibile usufruire dello status di “vecchio” abbonato, ma si potranno sottoscrivere solo ed esclusivamente le nuove tessere nei settori Curva Sud, Tribuna Est e Tribuna Ovest. Non sarà inoltre più possibile effettuare il cambio posto.

Si comunica inoltre che, al costo di € 10, sarà possibile la fidelity card che permetterà di andare in trasferta nel caso in cui l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza applichi delle restrizioni. Per tutti coloro in possesso di Tessera del tifoso in corso di validità potranno utilizzarla sino alla data di scadenza. Per sottoscrivere la Fidelity Card è necessaria la presenza fisica della persona a cui va intestata e relativo documento d’identità (no foto tessera). Per i minori di 18 anni sono necessarie sia la copia del documento dell’interessato sia del genitore che ne esercita la patria potestà.

Sono 3332 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. Oggi 21 agosto sottoscritti 50 abbonamenti.

Da oggi, inviando una mail a biglietteria@reggina1914.it, i fuorisede potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere il proprio abbonamento

Di seguito giorni e orari di vendita biglietteria a Piazza Duomo:

Da giovedi 22 a sabato 24 agosto ore 9:00-13:00/17:00-20:00

domenica 25 agosto CHIUSO

