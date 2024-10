Granillo: attesa quasi terminata, in arrivo i seggiolini

Lotta contro il tempo per avere parte della Gradinata a disposizione per la prima in casa

L’attesa è quasi terminata. Con un giorno di anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza, stanno per arrivare (nella giornata di domani) i primi duemila seggiolini da posizionare nel settore di Tribuna Est. Si procederà da subito alla loro installazione, anche perchè per il 23 di agosto, quindi il giorno dopo, ne sono previsti in arrivo altrettanti.

Garantito il lavoro senza soste sabato e domenica compresi, in modo da poter consegnare parte della Gradinata per la prima sfida casalinga della stagione contro la Cavese. Ricordiamo che il settore è rimato chiuso per il match di Coppa Italia, ma già in quella occasione si erano notati i gradoni vuoti, quindi con l’opera di smontaggio già completata.

