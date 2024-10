Reggina: risoluzione consensuale con Marino. Raggiungerà al Fano un ex amaranto

Altra operazione in uscita, il prossimo dovrebbe essere Zibert. Nulla ancora per Strambelli

“La Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il centrocampista Roberto Marino. La società ringrazia Marino per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

Il centrocampista andrà a vestire la maglia del Fano raggiungendo un ex amaranto, lo scorso anno insieme a lui alla Reggina. Parliamo di Edoardo Tassi, l’attaccante dei gol pesanti, 25 presenze lo scorso anno 5 reti, poi l’infortunio che gli ha impedito di concludere la stagione. Il prossimo movimento in uscita dovrebbe riguardare Zibert, mentre nulla si muove ancora per Strambelli.

