Calcio – Reggina TV, al via la programmazione

La prima puntata in onda sulla pagina facebook e sul canale Youtube della Reggina 1914

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina sono lieti di annunciare l’avvio delle trasmissioni di Reggina TV, nuovo canale tematico del Club dedicato a tutti i tifosi amaranto sparsi nel mondo. Venerdì 23 agosto, start alle ore 20, il direttore Maurizio Insardà e la redazione composta da Franco Polimeni, Paolo Ficara, Michele Favano, Paolo Amedeo e Giorgia Rieto, andrà in onda per presentare la programmazione che verrà avviata da lunedì 26 agosto.

Grazie all’accordo raggiunto con La Fotografia, le trasmissioni andranno in onda da una comoda ed innovativa sede sul Viale Aldo Moro. A pochi passi sia dallo stadio “Oreste Granillo” che dal centro sportivo Sant’Agata. Nel quartier generale di via delle Industrie sorgerà a breve anche una nuova postazione per la produzione dei contenuti audiovisivi di Reggina TV.

Il direttore Maurizio Insardà, con cadenza mensile, condurrà assieme alla giornalista Marica Giannini una trasmissione dagli studi romani della M&G Holding col Presidente Luca Gallo come ospite d’onore. Il prossimo 11 settembre sono in programma gli interventi di Italo Cucci, storico direttore del Corriere dello Sport, e Nicola Amoruso, goleador tra le ultime vere bandiere della Reggina.

La puntata di presentazione di venerdì 23 agosto alle ore 20.00 andrà in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Reggina 1914. Da lunedì 26 agosto lo streaming di Reggina Tv sarà presente sul sito ufficiale reggina1914.it

