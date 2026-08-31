Il Dialog Festival entra nel vivo: Francesca Pascale apre il confronto sul futuro della Locride

Dopo gli appuntamenti della sezione Dialog Off, che hanno inaugurato il percorso culturale della rassegna attraverso il teatro della Stagione Teatrale della Locride curata dal Centro Teatrale Meridionale, entra ora nel vivo il programma della terza edizione del Dialog Festival di Casignana.

Il tema scelto per il 2026, Il Mediterraneo che resiste. La Calabria al centro di una nuova geografia culturale, rappresenta il filo conduttore di un festival che intende raccontare una Calabria diversa, non più periferia ma spazio naturale di connessione tra archeologia, cultura, turismo, accoglienza e sviluppo territoriale.

La Villa Romana di Casignana diventerà ancora una volta luogo simbolo di un dialogo tra il patrimonio culturale millenario del nostro territorio e le sfide del presente.

Francesca Pascale alla Villa Romana di Casignana

Il primo grande appuntamento della sezione principale è in programma giovedì 3 settembre, alle ore 17:30, proprio alla Villa Romana, con un incontro dedicato al tema del turismo e delle prospettive di crescita del territorio che vedrà protagonista Francesca Pascale.

Personalità da anni al centro dell’attenzione pubblica del Paese, Francesca Pascale ha saputo ridefinire i contorni della propria leadership coniugando una forte passione per i diritti civili a una spiccata visione strategica.

Dopo aver militato attivamente nelle istituzioni giovanili e nei consigli provinciali, e dopo una lunga stagione in cui ha vissuto da vicino le dinamiche interne a Forza Italia e al fianco di Silvio Berlusconi, Pascale ha intrapreso una complessa evoluzione personale e professionale.

Assorbito il fiuto per gli affari e la cura del dettaglio dai vertici dell’alta finanza italiana, ha scelto di investire nel “mattone d’autore” e nello sviluppo di una hospitality d’élite.

Oggi, in veste di affermata imprenditrice nel settore immobiliare di pregio e dell’accoglienza, gestisce con successo strutture esclusive e progetti ricettivi d’avanguardia tra Roma e la Toscana.

La sua filosofia aziendale si fonda sulla promozione di modelli turistici ecosostenibili, capaci di fondere la tutela del patrimonio paesaggistico con un lusso discreto e accessibile.

La sua partecipazione al Dialog Festival offrirà così un’occasione di confronto inedita ed estremamente stimolante, in cui la sua duplice esperienza politica e aziendale diventerà la chiave per riflettere sulle opportunità di sviluppo della Locride, mettendo al centro la qualità dei servizi, la valorizzazione dell’identità locale e l’emancipazione economica delle comunità ospitanti.

La Villa Romana e la nuova valorizzazione culturale della Locride

Un tema particolarmente attuale anche in virtù della recente esperienza di Luce sui Parchi, il progetto ideato dalla Regione Calabria che, attraverso visite guidate, incontri d’autore e grandi eventi sotto le stelle, ha acceso i riflettori sul patrimonio storico, culturale e naturale della Locride.

Protagonista dell’iniziativa è stata anche la Villa Romana di Casignana, confermatasi uno dei siti archeologici più rappresentativi della costa ionica e laboratorio di una nuova idea di valorizzazione culturale.

Archeologia, turismo e sviluppo territoriale

L’incontro del 3 settembre segnerà dunque l’avvio di un percorso di approfondimento che accompagnerà l’intera rassegna, nella convinzione che l’archeologia possa diventare motore di economia, occupazione e rigenerazione territoriale.

Un patrimonio capace di rappresentare la chiave di volta per l’inserimento della Calabria in una rete mediterranea di relazioni e nuove opportunità.

Quello con Francesca Pascale sarà infatti soltanto il primo dei grandi “dialoghi” del Festival.

Già il giorno successivo, venerdì 4 settembre, la Villa Romana tornerà ad ospitare un nuovo e autorevole confronto, di cui saranno svelati tutti i dettagli nei prossimi giorni, che permetterà di approfondire ulteriormente il tema di questa edizione.