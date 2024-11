Francesco Minniti firma con la Villese Calcio.

L’A.S.D. Villese Calcio comunica di aver ingaggiato il centrocampista Francesco Minniti. L’accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di lunedì e legherà il giocatore reggino alla Villese per una stagione.Il forte centrocampista classe 1990, durante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Bocale in Eccellenza. Francesco Minniti vanta un curriculum di tutto rispetto: Scuola calcio Reggio 2000 fino agli Esordienti, con i quali conquista il prestigiosi Trofeo Maestrelli, sotto la guida tenica dell’attuale allenatore degli Allievi Regionali campioni in carica, Sandro Cotronei. Si trasferisce poi a Bergamo, dove vince lo Scudetto con i Giovanissimi Nazionali dell’Atalanta.Acquistato dalla Reggina, vi rimane quattro anni, facendo tutta la restante trafila di giovanili sino alla Primavera, con la quale, allenato da Breda e Orlandi, ha disputato le Finali Nazionali a Trento. Minniti ha poi vestito in successione le maglie di Hinterreggio, Milazzo, Hinterpiana e Messina in Serie D. Una breve parentesi di due mesi nella massima serie slovena con il Mura 05, prima dell’esperienza al Bocale dei fratelli Cogliandro.<>.Il giocatore ha sposato inoltre quelli che sono gli obiettivi della Villese e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la compagine neroverde:<>Il giocatore ritrova il difensore Cristofaro Scappatura, con il quale ha giocato e vinto il Trofeo Maestrelli a Pisa. In questi giorni la Villese CALCIO comunicherà altri movimenti in entrata.