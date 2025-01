Le Frecce Tricolori tornano sullo Stretto: ipotesi base al Tito Minniti

La Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori continua ad appassionare grandi e piccoli con le sue spettacolari esibizioni, come accaduto in passato sullo Stretto di Messina e a Reggio Calabria, nell’estate del 2023.

Secondo quanto riportato dal sito aeroporticalabria.com:

“Domenica 03 Agosto 2025 è prevista l’esibizione delle Frecce Tricolori a Messina. Ancora non è possibile sapere se i 10 velivoli della pattuglia acrobatica nazionale, compreso il C-130, faranno base al Tito Minniti”.

“Allo stato attuale rimarrebbe solamente il quinto parcheggio disponibile per accogliere i velivoli militari nell’Aeroporto di Reggio Calabria a meno di non sfruttare anche la testata della pista 29 come parcheggio. Vi terremo aggiornati.”