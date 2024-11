Reggio, traguardo storico per il Tito Minniti: 4 aerei in ‘night stop’

Per la prima volta nella storia dell'Aeroporto dello Stretto, quattro aerei hanno “dormito” in pista durante la notte

Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto dello Stretto, quattro aerei hanno “dormito” in pista durante la notte. Questo evento, segnalato con entusiasmo sui social dall’onorevole Cannizzaro, rappresenta un momento cruciale per l’infrastruttura reggina, che si consolida come punto di riferimento per la mobilità della Calabria.

L’aeroporto di Reggio Calabria, sempre in bilico tra potenzialità inespresse e polemiche sulla gestione, registra un primo passo verso il rafforzamento del proprio ruolo strategico nel sistema di trasporti regionale. I velivoli di ITA Airways e Ryanair, grazie alla configurazione del “night stop”, permetteranno partenze mattutine anticipate e arrivi serali più tardi, ottimizzando così la connessione con le principali città italiane e non solo.